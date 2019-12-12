E-ticaret siteleri para iadesini 2-3 ay bekletiyor

İnternetten alışveriş yapan tüketiciyi bu kez de alamadığı para iadesi vurdu. Aldığı kampanyalı ürünü teslim etmeyen, para iadesinde ise ipe un seren siteler vatandaşın parasını bankada değerlendiriyor

Binlerce ürünün indirimli satışının yapıldığı e-ticaret siteleri bu kez yapmadıkları para iadeleri ile gündemde. Şikâyet siteleri para iadesi alamadığını belirten tüketicilerin veryansınıyla dolu... Tüketici dernekleri ise hakem heyetlerinde biriken dosyalarla uğraşıyor. Edinilen bilgilere göre, tüketicinin parasını iade etmek için türlü bahanelere sığınarak süreci uzatan bazı fırsatçı e-ticaret siteleri, topladıkları paraları 2-3 ay bekletip, bankada değerlendiriyor.