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YTL banknotlar için süre doluyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.12.2019
YTL BANKNOTLAR İÇİN SÜRE DOLUYOR

Merkez Bankası, E8 Emisyon Grubu Yeni Türk Lirası () banknotların zaman aşımı süresinin 'ta dolacağını bildirdi. yapılan açıklamada, bu çerçevede, söz konusu banknotların 31 Aralık 2019 mesai saati sonuna kadar değiştirilebileceği belirtildi.

Merkez Bankası, E8 Emisyon Grubu Yeni Türk Lirası () banknotların zaman aşımı süresinin 31 Aralık'ta dolacağını bildirdi. yapılan açıklamada, bu çerçevede, söz konusu banknotların 2019 mesai saati sonuna kadar değiştirilebileceği belirtildi.

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