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Üniversitelere ek kadro müjdesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.12.2019
ÜNİVERSİTELERE EK KADRO MÜJDESİ

, üniversitelere 535 araştırma görevlisi atanacağını duyurdu. Açıklamada, 'Öncelikli Alanlar Kapsamında Araştırma Görevlisi İstihdamı Projesi' için 535 araştırma görevlisi kadrosuna atama izninin YÖK tarafından tahsisinin Cumhurbaşkanlığı'nca uygun bulunduğu belirtildi.

YÖK, üniversitelere 535 araştırma görevlisi atanacağını duyurdu. Açıklamada, 'Öncelikli Alanlar Kapsamında Araştırma Görevlisi İstihdamı Projesi' için 535 araştırma görevlisi kadrosuna atama izninin tarafından tahsisinin Cumhurbaşkanlığı'nca uygun bulunduğu belirtildi.

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