Üniversitelere ek kadro müjdesi
Giriş Tarihi: 10.12.2019
YÖK, üniversitelere 535 araştırma görevlisi atanacağını duyurdu. Açıklamada, 'Öncelikli Alanlar Kapsamında Araştırma Görevlisi İstihdamı Projesi' için 535 araştırma görevlisi kadrosuna atama izninin YÖK tarafından tahsisinin Cumhurbaşkanlığı'nca uygun bulunduğu belirtildi.YÖK, üniversitelere 535 araştırma görevlisi atanacağını duyurdu. Açıklamada, 'Öncelikli Alanlar Kapsamında Araştırma Görevlisi İstihdamı Projesi' için 535 araştırma görevlisi kadrosuna atama izninin YÖK tarafından tahsisinin Cumhurbaşkanlığı'nca uygun bulunduğu belirtildi.
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