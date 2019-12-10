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Enflasyon tahmini yüzde 11.62’ye indi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.12.2019
ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 11.62’YE İNDİ

; , finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla yaptığı Aralık ayı beklenti anketini yayımladı. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket döneminde yüzde 12.18 iken, Aralık'ta yüzde 11.62'ye geriledi. Dolar kuru beklentisi de 5.81'e düştü.

Merkez Bankası; , finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla yaptığı Aralık ayı beklenti anketini yayımladı. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket döneminde yüzde 12.18 iken, Aralık'ta yüzde 11.62'ye geriledi. Dolar kuru beklentisi de 5.81'e düştü.

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