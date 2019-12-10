Yeni yılda destek yağacak
Giriş Tarihi: 10.12.2019
Halka hizmeti esas alan, büyümeyi destekleyen, tasarrufları artırmaya ve cari açığı azaltmaya yardımcı olan, ekonomik ve sosyal kalkınmaya odaklı, kamu finansmanı dengelerini iyileştiren 2020 bütçe teklifi görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı.Halka hizmeti esas alan, büyümeyi destekleyen, tasarrufları artırmaya ve cari açığı azaltmaya yardımcı olan, ekonomik ve sosyal kalkınmaya odaklı, kamu finansmanı dengelerini iyileştiren 2020 bütçe teklifi görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Bütçenin yüzde 16.1'i eğitim, yüzde 17.2'si sağlığa ayrılırken; çalışanı, emekliyi gözeten, girişimciyi destekleyen istihdam yaratan bir yol haritası ortaya konuldu.
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