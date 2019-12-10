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11 yıllık kıdem tazminatı kurtardı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.12.2019
11 YILLIK KIDEM TAZMİNATI KURTARDI

'te bir fabrikada 'işini düzgün yapmadığı ve küfürlü konuştuğu' iddia edilen personelle kavga ettiği için tazminatsız işten çıkarılan ustabaşı, başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

Gaziantep'te bir fabrikada 'işini düzgün yapmadığı ve küfürlü konuştuğu' iddia edilen personelle kavga ettiği için tazminatsız işten çıkarılan ustabaşı, başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. 3. 'nin kararında, "Ustabaşının 11 yıllık kıdemi dikkate alındığında bilerek tazminatını yakmaz" denildi.

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