10 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Asgari ücrete 3’lü formül

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.12.2019
ASGARİ ÜCRETE 3’LÜ FORMÜL

Yeni için ikinci toplantı bugün yapılacak. Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcilerinin sunum yapması bekleniyor. merakla beklenirken, 3 formül üzerinde duruluyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci toplantısını yapacak. Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcilerinin sunum yapması bekleniyor. Yeni merakla beklenirken, 3 formül konuşuluyor.

TİSK:
İşgücü maliyetleri, rekabet gücü, yatırımlar, hedef işsizlik ve hedef enflasyon dikkate alınsın.
Asgari ücret desteği 2020'de 200 lira olarak ve tüm işletmeleri eşit şekilde kapsayarak devam etsin.
işveren desteği yüzde 5'ten 6'ya yükseltilsin. Bu oran toplu iş sözleşmeli işyerlerinde yüzde 7 olarak uygulansın.

TÜRK-İŞ:
Net 2 bin 578 liranın altında pazarlık yapmayız.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN