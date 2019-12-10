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İmar Barışı ve ev fırsatında son 3 hafta

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.12.2019
İMAR BARIŞI VE EV FIRSATINDA SON 3 HAFTA

'na başvuranların bedelini yatırma süresinin dolmasına 3 hafta kaldı. Bu haktan faydalanmak isteyenlerin söz konusu bedeli 31 Aralık'a kadar yatırması gerekiyor.

İmar Barışı'na başvuranların Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırma süresinin dolmasına 3 hafta kaldı. Bu haktan faydalanmak isteyenlerin söz konusu bedeli 31 Aralık'a kadar yatırması gerekiyor. Hükümetin konut sektörüne yönelik sağladığı tapu harcı ve indirimi teşvikleri de yıl sonunda bitiyor.

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