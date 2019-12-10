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Plajlarda yüksek tarife tarih olacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.12.2019
PLAJLARDA YÜKSEK TARİFE TARİH OLACAK

İç turizmde sıklıkla dile getirilen ve kamuoyunda geniş yer bulan plajlardaki yüksek ücretlere karşı Kültür ve Bakanlığı düğmeye bastı. Tatil yörelerinde açılacak halk plajlarıyla hem iç turizm canlanacak hem de yüksek ücretler tarihe karışacak.

İç turizmde sıklıkla dile getirilen ve kamuoyunda geniş yer bulan plajlardaki yüksek ücretlere karşı Kültür ve Bakanlığı düğmeye bastı. Tatil yörelerinde açılacak halk plajlarıyla hem iç turizm canlanacak hem de yüksek ücretler tarihe karışacak. Halk plajlarının ilkini Bodrum'da, ikincisini de Çeşme'de hizmete açan bakanlık, yeni halk plajları için de çalışmalarını sürdürüyor.

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