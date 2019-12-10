Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almaları için son yıllarda çok önemli düzenlemeler yapıldı. Peki bu düzenlemeler neler? Anne adaylarıyla ilgili düzenlemeler neler? Anne adayı fazla mesai yapar mı? Detaylar haberimizde...

çalışma hayatında daha fazla yer almaları için son yıllarda çok önemli düzenlemeler yapıldı. Bu önemli düzenlemelerden birisi devehaklarıyla ilgili.Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen süredeYeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen 1 yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır.Gebe veya emziren çalışan günde 7.5 saatten fazla çalıştırılamaz.Analık izni 16 hafta olarak uygulanır.Çalışanlara gebelikleri süresince, kontrolleri içinverilir.Emziren çalışanların, doğum izninin bitiminde ve işe başlamalarından önce, çalışmalarına engel durumları olmadığının raporla belirlenmesi gerekir.Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun,çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanlar için işveren tarafından, bir emzirme odasının kurulması zorunludur.150'den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde,çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir yurdun kurulması zorunludur.İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla anlaşma yaparak da yükümlülüklerini yerine getirebilirler.