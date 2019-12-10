Antalya 16 milyona koşuyor
Giriş Tarihi: 10.12.2019
Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle rekor kıran Antalya, 2019'u 16 milyon turistle kapatmaya hazırlanıyor. 193 ülkeden turist çeken Antalya'ya 11 ayda gelen turist sayısı 15.6 milyonu geçti.Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle rekor kıran Antalya, 2019'u 16 milyon turistle kapatmaya hazırlanıyor. 193 ülkeden turist çeken Antalya'ya 11 ayda gelen turist sayısı 15.6 milyonu geçti. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, turizmde bu yıl, geçen yıla göre yüzde 17'lik bir büyüme gerçekleştiğini söyledi.
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