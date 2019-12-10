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Antalya 16 milyona koşuyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.12.2019
ANTALYA 16 MİLYONA KOŞUYOR

Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle rekor kıran , 2019'u 16 milyon turistle kapatmaya hazırlanıyor. 193 ülkeden çeken Antalya'ya 11 ayda gelen turist sayısı 15.6 milyonu geçti.

Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle rekor kıran , 2019'u 16 milyon turistle kapatmaya hazırlanıyor. 193 ülkeden çeken Antalya'ya 11 ayda gelen turist sayısı 15.6 milyonu geçti. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, turizmde bu yıl, geçen yıla göre yüzde 17'lik bir büyüme gerçekleştiğini söyledi.

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