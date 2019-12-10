10 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Çırak olarak başladı 22 ülkeye ihracat yapıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.12.2019
ÇIRAK OLARAK BAŞLADI 22 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

'de, sanayi sitesinde çırak olarak çalışırken yapma hayaliyle yola çıkan ve 22 ülkeye elektrikli gezinti aracı ihraç eder hale gelen girişimci , başarı öyküsüyle dikkati çekiyor.

Denizli'de, sanayi sitesinde çırak olarak çalışırken yapma hayaliyle yola çıkan ve 22 ülkeye elektrikli gezinti aracı ihraç eder hale gelen girişimci Tahir Öztürk, başarı öyküsüyle dikkati çekiyor. Garatren markasıyla patentini aldıkları güneş enerjili ve elektrikli tramvaya dünya genelinden sipariş aldıklarını anlatan Öztürk, şunları söyledi: "İnat ederek bu işin üzerine gittim. Kendimi geliştirdim. İngilizce öğrendim. 14'e yakın ülkedeki fuarlara katılıyorum. Seyahatlerim sırasında o ülkelerde neler yapıldığını, müşterilerin ne istediğini gözlemliyorum. Buna uygun tasarımlara kafa yoruyorum. Çok şükür geldiğimiz nokta sevindirici. Bir dünya markası olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN