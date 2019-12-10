Beslediği balıklara canlı yem bulamadı böcek çiftliği kurdu
Giriş Tarihi: 10.12.2019
Antalya'da, akvaryumda beslediği balıklara canlı yem bulmakta zorlanınca canlı böcek üretim çiftliği kuran girişimci çift Funda ve Selami Gökgöl, ayda 1.5 milyon çekirge, 1 ton un kurdu, 500 bin adet de diğer böcek türlerinden üreterek iç pazara sunuyor.Antalya'da, akvaryumda beslediği balıklara canlı yem bulmakta zorlanınca canlı böcek üretim çiftliği kuran girişimci çift Funda ve Selami Gökgöl, ayda 1.5 milyon çekirge, 1 ton un kurdu, 500 bin adet de diğer böcek türlerinden üreterek iç pazara sunuyor. Funda Gökgöl, ürettikleri böcekleri kargoyla diğer illere gönderdiklerini söyledi.
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