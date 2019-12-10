14 yıllık dostluk iş ortaklığına dönüştü
Giriş Tarihi: 10.12.2019
Uşak'ta yaşayan Gürcü asıllı Kanada vatandaşı Nino Gogitashvili ile arkadaşı Filiz Çeltik, 14 yıllık dostluklarını salyangoz üretimi ile yatırıma dönüştürdü. Dostlukları çocuklarının eğitim gördüğü anaokulunda başlayan 2 girişimci, tesis kurdu.Uşak'ta yaşayan Gürcü asıllı Kanada vatandaşı Nino Gogitashvili ile arkadaşı Filiz Çeltik, 14 yıllık dostluklarını salyangoz üretimi ile yatırıma dönüştürdü. Dostlukları çocuklarının eğitim gördüğü anaokulunda başlayan 2 girişimci, tesis kurdu. Filiz Çeltik, "Önce küçük birikimlerimizle kiraladığımız arazide hobi amaçlı salyangoz üretimine başladık. Ardından temin ettiğimiz 100 kilo damızlık salyangoz ile işe başladık ve iyi sonuçlar aldık. Halen 200 metrekare alanda üretim yapıyoruz. Amacımız kısa sürede üretim alanını genişletmek ve yurt dışına salyangoz ihracatı yapmak. Nihai hedefimiz kooperatif kurmak" diye konuştu.
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