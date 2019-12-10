Verimli üretimin yolunu açan model fabrikaların sayısı artacak! 5 şehre daha...

Üretimi artırmak için devrim niteliğinde uygulamaları hayata geçiren hükümet, Yetkinlik ve Dönüşüm Merkezleri olarak bilinen model fabrikaların sayısını artırıyor. İlki Ankara’da açılan, verimli üretimin yolunu açan model fabrikaların sayısı artacak. Yeni yılda 5 şehre model fabrika gelecek.

Üretimi artırmak için devrim niteliğinde uygulamaları hayata geçiren hükümet, Yetkinlik ve Dönüşüm Merkezleri olarak bilinen model fabrikaların sayısını artırıyor. Önümüzdeki yıl İzmir, Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri'de yeni model fabrikalar kurulacak. 2023 yılında ise Türkiye'de model fabrika sayısının 14'e çıkarılması planlanıyor. Geçtiğimiz yıl Ankara'da açılan Türkiye'nin ilk model fabrikasında 100'den fazla firmaya eğitim verildi.

Model fabrikada verilen fragman eğitimleri 2 gün sürüyor. Uzun süre danışmanlıklar ise 6 aya kadar yayılabiliyor. Yetkililer, modelin Almanya'da da uygulandığını ve önemli oranda verimlilik artışı kaydedildiğini ifade ediyor. Savunmadan kimyaya her sektöre ürün üzerinden verimliliğin anlatıldığı eğitimler sayesinde yüzde 500'e kadar kapasite artırılması söz konusu olabiliyor.

TASARRUFA KATKI

Model fabrikalar yalın üretim, dijital dönüşüm, ürün geliştirme, enerji verimliliği ve diğer konularda işletme çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırarak, gerçek bir üretim ortamında bir fabrikanın daha verimli olması için gereken her şeyi test ederek öğretmeyi amaçlıyor. Eğitimde verimlilik bilinci ve dijital dönüşümün önemini anlatmak için öncelikle verimsiz üretim gösteriliyor. Düzenekteki ayarlamalar verimli modele göre güncellendiğinde zaman kazanımı, verim artışı, hata ve kayıpların birebir görülmesi mümkün oluyor. Model fabrikalardaki verimlilik artırıcı yalın üretim tekniklerinin sanayiye uyarlanması ile yüzde 20'ye kadar enerji tasarrufu sağlanabiliyor.

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