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Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.12.2019
DEĞİŞTİRMEYİ UNUTMAYIN! SÜRE SONA ERİYOR

olanların para değişim süresi 2019 tarihinde sona eriyor. Bu tarihe kadar Merkez ve Ziraat Bankası'na gidilerek paraların değişimi sağlanabiliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez (), E8 (YTL)banknotların zaman aşımı süresinin 'ta dolacağını bildirdi.

TCMB'den yapılan açıklamada, 8 Mayıs 2007 tarihli 'de yayımlanan duyuru ile E8 Emisyon Grubu 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 Yeni Türk Lirası banknotların 1 Ocak 2010'da dolaşımdan kaldırılacağı ve 10 yıllık zaman aşımı süresini 31 Aralık 2019'da dolduracağı hatırlatıldı.

Bu çerçevede, söz konusu banknotların 31 Aralık 2019 mesai saati sonuna kadar Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden değiştirilebileceği belirtilen açıklamada, banknotların 1 Ocak 2020'den itibaren değerlerini tamamen yitireceği kaydedildi."

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