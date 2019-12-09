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Merkez Bankası: Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda bitiyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
RESMEN DUYURULDU! 31 ARALIK SON GÜN

Gelen son dakika bilgisine göre; , E8 Emisyon Grubu (YTL)banknotların zaman aşımı süresinin 'ta dolacağını duyurdu.

Merkez Bankası, söz konusu banknotların ve şubelerinden değiştirilebileceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan () yapılan duyuruya göre, E8 Emisyon Grubu Banknotların Zaman Aşımı Süresi 2019'da dolacak.

31 ARALIK SON

Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi: "8 Mayıs 2007 tarih ve 26516 sayılı 'de yayımlanan duyuru ile E8 Emisyon Grubu 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 Yeni Türk Lirası banknotların 1 Ocak 2010 tarihinde dolaşımdan kaldırılacağı ve 10 yıllık zaman aşımı süresini 31 Aralık 2019 tarihinde dolduracağı bildirilmişti.

Bu çerçevede, söz konusu banknotlar 31 Aralık 2019 mesai saati sonuna kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubelerinden değiştirilebilecek olup, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ise değerlerini tamamen yitirecektir."

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