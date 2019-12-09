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Bakan Bekir Pakdemirli talimat verdi! Stratejik tarım ürünleri için oluşturulan takip masaları devrede

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
TAKİP MASALARI DEVREDE! 26 ÜRÜN İÇİN OLUŞTURULDU

Tarım ve Orman Bakanı 'nin talimatıyla stratejik ve fiyatı en çok değişim gösteren tarım ürünlerinin takibi amacıyla oluşturulan ürün masaları çalışmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanı 'nin talimatıyla stratejik ve fiyatı en çok değişim gösteren tarım ürünlerinin takibi amacıyla oluşturulan ürün masaları çalışmaya başladı.

Yağlı tohumlu bitkiler, baklagiller, patates, kuru soğan ile dış ticarete konu kayısı ve zeytin gibi ürünler başta olmak üzere 26 ürün için 7 ürün masası oluşturulurken, bu masalar, söz konusu ürünlerle ilgili tavsiye niteliğinde politika önerisinde bulunacak.

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