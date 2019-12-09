Bakan Bekir Pakdemirli talimat verdi! Stratejik tarım ürünleri için oluşturulan takip masaları devrede
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla stratejik ve fiyatı en çok değişim gösteren tarım ürünlerinin takibi amacıyla oluşturulan ürün masaları çalışmaya başladı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla stratejik ve fiyatı en çok değişim gösteren tarım ürünlerinin takibi amacıyla oluşturulan ürün masaları çalışmaya başladı.
Yağlı tohumlu bitkiler, baklagiller, patates, kuru soğan ile dış ticarete konu kayısı ve zeytin gibi ürünler başta olmak üzere 26 ürün için 7 ürün masası oluşturulurken, bu masalar, söz konusu ürünlerle ilgili tavsiye niteliğinde politika önerisinde bulunacak.
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