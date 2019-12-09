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KOBİ’ler için Dijital İşyerim

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
KOBİ’LER İÇİN DİJİTAL İŞYERİM

, WiX ile gerçekleştirdiği Dijital İşyerim kampanyası ile esnaf ve 'lerin, kısa süre içinde internette kendi mağazalarını, açmalarını ve internetten rezervasyon verebilmelerini sağlayarak dijitalleşme hedeflerine katkı sağlayacak.

Türk Telekom, WiX ile gerçekleştirdiği Dijital İşyerim kampanyası ile esnaf ve 'lerin, kısa süre içinde internette kendi mağazalarını, açmalarını ve internetten rezervasyon verebilmelerini sağlayarak dijitalleşme hedeflerine katkı sağlayacak. Sabit ile Standart Premium Paketi ya da Temel İşletme Premium Paketi alınarak imkanlardan yararlanılabilecek.

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