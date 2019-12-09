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65 bin esnafa 40 milyarlık destek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.12.2019
65 BİN ESNAFA 40 MİLYARLIK DESTEK

, küçük işletmeler için tüm imkanları seferber ederken, Hazine destekli krediler 65 bin esnafın yüzünü güldürdü. itibariyle 'nca esnafa kullandırılan kredi bakiyesi 40 milyar lirayı geçti.

Hükümet, küçük işletmeler için tüm imkanları seferber ederken, Hazine destekli krediler 65 bin esnafın yüzünü güldürdü. itibariyle 'nca esnafa kullandırılan kredi bakiyesi 40 milyar lirayı geçti. Esnafa kredide sübvansiyon oranı yüzde 20'den 100'e çıkarılırken, 2020'de de küçük işletmeleri teşvik için yenilikçi modeller desteklenecek. Bütçede esnafa destek için 2.2 milyar lira ödenek öngörülüyor.


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