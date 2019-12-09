İstanbul’dan 96 milyon uçtu
Giriş Tarihi: 09.12.2019
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre; bu yılın Ocak ile Kasım ayları arasında, İstanbul'daki havalimanlarından seyahat eden yolcu sayısı, 2018'in aynı dönemine göre 1 milyon 235 bin 632 kişi artarak, 95 milyon 988 bin 89'a yükseldi.Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre; bu yılın Ocak ile Kasım ayları arasında, İstanbul'daki havalimanlarından seyahat eden yolcu sayısı, 2018'in aynı dönemine göre 1 milyon 235 bin 632 kişi artarak, 95 milyon 988 bin 89'a yükseldi. İç hatta 35 milyon 525 bin 345, dış hatta ise 60 milyon 472 bin 744 yolcu geliş ve gidiş yaptı.
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