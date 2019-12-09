Ekim’de yüzde 59 doluluk yakalandı
Giriş Tarihi: 09.12.2019
Turistik tesislerin doluluk oranı Ekim'de yüzde 59 olarak belirlendi. İlk 10 aylık dönemde tesislere 71.2 milyon kişi gelirken, geceleme sayısı da 191 milyon olarak gerçekleşti.Turistik tesislerin doluluk oranı Ekim'de yüzde 59 olarak belirlendi. İlk 10 aylık dönemde tesislere 71.2 milyon kişi gelirken, geceleme sayısı da 191 milyon olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre 2019'da tesise geliş yüzde 10.1, geceleme sayısı yüzde 9 arttı. Antalya; tesise geliş 21.6 milyon kişi, geceleme sayısı 88.7 milyon ve doluluk oranı yüzde 73.1 ile ilk sırada yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fırat Delibaş yakalandı!
- Jose Mourinho gözünü Edin Dzeko'ya dikti
- Eczacıbaşı VitrA voleybolda dünya ikincisi oldu
- Son dakika: Arnavutköy'deki trafik magandası gözaltına alındı
- 8 ülkenin büyükelçisi Diyarbakır annelerini ziyaret etti |Video
- Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı! 43 kişi ölmüştü...
- Son dakika: Başkan Erdoğan o çağrısını yineledi: Müslümanlar...
- Almanya'da ırkçılık kol geziyor! 11 yaşındaki başörtülü kızı dövdüler...
- Yunanistan Parlamentosunda skandal! İslamiyet'e hakaret etti
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da flaş açıklamalar...
- İşte dünyayı sarsan esrarengiz ölümler ve perde arkası...
- Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü