09 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

255 bin gence iş başı eğitimi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
255 BİN GENCE İŞ BAŞI EĞİTİMİ

Hükümet, 2020'de de sosyal politikaları güçlü projelerle desteklemeye devam edecek. Gelecek yıl 255 bin genç işbaşı eğitimlerinden, 228 bin kadın aktif işgücü hizmetlerinden yararlanacak, kadın kooperatifçiliğine ilişkin 5 milyon euro kaynaklı proje uygulanacak.

Hükümet, 2020'de de sosyal politikaları güçlü projelerle desteklemeye devam edecek. Gelecek yıl 255 bin genç işbaşı eğitimlerinden, 228 bin kadın aktif işgücü hizmetlerinden yararlanacak, kadın kooperatifçiliğine ilişkin 5 milyon euro kaynaklı proje uygulanacak. Gençlere fırsat kapısı açmak için 1.4 milyarlık hibe desteği sağlanacak.

TAKVİM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN