255 bin gence iş başı eğitimi
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
Hükümet, 2020'de de sosyal politikaları güçlü projelerle desteklemeye devam edecek. Gelecek yıl 255 bin genç işbaşı eğitimlerinden, 228 bin kadın aktif işgücü hizmetlerinden yararlanacak, kadın kooperatifçiliğine ilişkin 5 milyon euro kaynaklı proje uygulanacak.Hükümet, 2020'de de sosyal politikaları güçlü projelerle desteklemeye devam edecek. Gelecek yıl 255 bin genç işbaşı eğitimlerinden, 228 bin kadın aktif işgücü hizmetlerinden yararlanacak, kadın kooperatifçiliğine ilişkin 5 milyon euro kaynaklı proje uygulanacak. Gençlere fırsat kapısı açmak için 1.4 milyarlık hibe desteği sağlanacak.
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