İtalyanlar'dan Salvini’ye tokat
Giriş Tarihi: 08.12.2019
İtalya'nın eski içişleri bakanı ve aşırı sağcı muhalefet partisinin lideri Matteo Salvini, içinde Türk fındığı kullanıldığını öğrendiği Nutella'yı artık sevmediğini söyledi. Ancak baltayı taşa vurduğunu sonradan anladı.İtalya'nın eski içişleri bakanı ve aşırı sağcı muhalefet partisinin lideri Matteo Salvini, içinde Türk fındığı kullanıldığını öğrendiği Nutella'yı artık sevmediğini söyledi. Ancak baltayı taşa vurduğunu sonradan anladı. Binlerce İtalyan, Salvini'ye tepki gösterdi. Daha önce fındığı Türkiye dışından alan Ferrero'nun Nutella'nın tadını bozduğunu belirten İtalyanlar, Salvini'ye, "Bu işler sana ağır gelir. Türk fındığı sana çok fazla" yorumunu yaptı. Tepkiler üzerine Salvini'nin danışmanlarıyla bir araya geldiği ancak özür niteliğinde bir mesaj atmaktan son anda vazgeçtiği belirtildi.
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