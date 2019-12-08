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İtalyanlar'dan Salvini’ye tokat

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.12.2019
İTALYANLAR'DAN SALVİNİ’YE TOKAT

'nın eski içişleri bakanı ve muhalefet partisinin lideri , içinde Türk fındığı kullanıldığını öğrendiği Nutella'yı artık sevmediğini söyledi. Ancak baltayı taşa vurduğunu sonradan anladı.

İtalya'nın eski içişleri bakanı ve muhalefet partisinin lideri , içinde Türk fındığı kullanıldığını öğrendiği Nutella'yı artık sevmediğini söyledi. Ancak baltayı taşa vurduğunu sonradan anladı. Binlerce İtalyan, Salvini'ye tepki gösterdi. Daha önce fındığı dışından alan Ferrero'nun Nutella'nın tadını bozduğunu belirten İtalyanlar, Salvini'ye, "Bu işler sana ağır gelir. Türk fındığı sana çok fazla" yorumunu yaptı. Tepkiler üzerine Salvini'nin danışmanlarıyla bir araya geldiği ancak özür niteliğinde bir mesaj atmaktan son anda vazgeçtiği belirtildi.

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