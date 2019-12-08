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İstanbul Havalimanı’nda kış tatbikatı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.12.2019
İSTANBUL HAVALİMANI’NDA KIŞ TATBİKATI

BU yılın ilk 11 ayında 47 milyon 297 bin yolcu ve 295 bin 163 uçağa hizmet veren 'nda kışa yönelik hazırlıklar sürüyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü , havalimanını ziyaret ederek operasyonların aksamaması, yolcuların mağduriyet yaşamaması için kışa hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

Bu yılın ilk 11 ayında 47 milyon 297 bin yolcu ve 295 bin 163 uçağa hizmet veren 'nda kışa yönelik hazırlıklar sürüyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, havalimanını ziyaret ederek operasyonların aksamaması, yolcuların mağduriyet yaşamaması için kışa hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Taksi yolları ile uçak park yerlerinde 45 araçla gece yapılan kar temizleme tatbikatına katılarak yerinde denetleyen Keskin, yeni üretilen iki yeni aracı da test etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin kış hazırlıklarını yerinde inceledi.

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