08 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Ticari araca yakıt desteği

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.12.2019
TİCARİ ARACA YAKIT DESTEĞİ

Başkanı Bendevi Palandöken, şoför esnafının akaryakıttan araç bakımına ve personel giderlerine kadar tüm masraflarında artış olduğunu belirterek, "Artan maliyetler karşısında zorluk çeken şoför esnafımız en çok akaryakıtta destek bekliyor" dedi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, şoför esnafının akaryakıttan araç bakımına ve personel giderlerine kadar tüm masraflarında artış olduğunu belirterek, "Artan maliyetler karşısında zorluk çeken şoför esnafımız en çok akaryakıtta destek bekliyor" dedi. Palandöken, halk otobüsçüsünden dolmuşçusuna, minibüsçüsünden kamyoncusuna ve taksicisine şoför esnafının desteklenmesinin ulaşım fiyatlarını aşağı çekeceğini söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN