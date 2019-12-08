Boğaziçi Ekspresi seferde
Giriş Tarihi: 08.12.2019
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Ankara ile Arifiye arasında yüksek hızlı trenlerin (YHT) durmadığı ara istasyonlardaki ulaşım ihtiyacını karşılayacak Boğaziçi Ekspresi'nin yarından itibaren yeniden seferlerine başlayacağını bildirdi.Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Ankara ile Arifiye arasında yüksek hızlı trenlerin (YHT) durmadığı ara istasyonlardaki ulaşım ihtiyacını karşılayacak Boğaziçi Ekspresi'nin yarından itibaren yeniden seferlerine başlayacağını bildirdi.
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