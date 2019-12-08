08 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Boğaziçi Ekspresi seferde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.12.2019
BOĞAZİÇİ EKSPRESİ SEFERDE

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, ile Arifiye arasında yüksek hızlı trenlerin () durmadığı ara istasyonlardaki ulaşım ihtiyacını karşılayacak 'nin yarından itibaren yeniden seferlerine başlayacağını bildirdi.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Ankara ile Arifiye arasında yüksek hızlı trenlerin () durmadığı ara istasyonlardaki ulaşım ihtiyacını karşılayacak 'nin yarından itibaren yeniden seferlerine başlayacağını bildirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN