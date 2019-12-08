İş verene hem ödül hem ceza
Giriş Tarihi: 08.12.2019
Hükümet iş kazalarının minimuma indirilmesi amacıyla yasal düzenlemelerin yanı sıra prim teşviki ile de firma ve çalışanların yanında olmaya devam ediyor.Hükümet iş kazalarının minimuma indirilmesi amacıyla yasal düzenlemelerin yanı sıra prim teşviki ile de firma ve çalışanların yanında olmaya devam ediyor. Son çıkarılan düzenlemeye göre, iş kazası yaşanmayan işyerlerine teşvik uygulanacak. Prim teşvikinden, çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10'dan fazla çalışanı bulunan iş yerleri faydalanacak. Kapsamdaki işyerlerinin üç yıl süreyle ölümlü veya sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmasına neden olacak iş kazası yaşanmaması halinde teşvik uygulanacak. İşveren gerekli şartların devamı halinde 3 yıllık süre boyunca teşvikten yararlanabilecek.
KAÇ LİRA KAZANACAK?
Bu işyerlerinde 3 yıl süreyle işsizlik sigortası işveren payı yüzde 1 olarak hesaplanacak. 10'dan fazla işçi olması şartı bulunduğu için en az 11 işçi üzerinden hesaplanırsa asgari ücretle çalıştıkları varsayıldığında; 2.558.40 liralık brüt ücret üzerinden işçi başına 76,76 lira prim ödeniyor. 11 işçide bu tutar 844.28 liraya çıkıyor. Teşvikten yararlandığında ise bu tutar 562.75 liraya düşecek. İşçilerin ücretleri ve sayıları yükseldikçe işverenin kazancı da o oranda artacak. İnşaat ve madenler düşünüldüğünde genelde 20 ve üzeri işçi çalıştığını görüyoruz. Bu yüzden işverenin kazancı daha da artmış oluyor. Teşvikten faydalanmak için herhangi bir başvuru gerekmiyor.
SGK iş kazalarını inceleyecek ve iş kazası yaşanmamış işyerlerinde teşviki otomatik olarak uygulayacak. Teşvik şartlarından biri ortadan kalkınca yeni başvuru gerekecek.
TAKVİM
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