TİHA stratejik görevlere hazır

Türkiye İnsansız Hava Aracı teknolojilerinin son nesli olan TİHA'yı (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) üretmeyi başardı. Yerli ve milli imkanlarla, Baykar tarafından üretilen Akıncı TİHA, önceki gün ilk uçuş testini Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Hava Meydan Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirdi.

Türkiye İnsansız Hava Aracı teknolojilerinin son nesli olan TİHA'yı (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) üretmeyi başardı. Yerli ve milli imkanlarla, Baykar tarafından üretilen Akıncı TİHA, önceki gün ilk uçuş testini Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Hava Meydan Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirdi. Bayraktar Akıncı TİHA'nın uçuşuyla birlikte Türkiye bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu. SİHA'dan daha uzun ve daha geniş olan Bayraktar Akıncı TİHA, stratejik görevler icra edecek. 24 saat havada kalabilen ve 40 bin fit servis tavanına sahip olan TİHA, toplam 400'ü dahili 950'si harici 1350 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip.