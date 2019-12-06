TÜRK-İŞ: Asgari ücret 2.578 TL’nin altı olmasın
Giriş Tarihi: 06.12.2019
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, gündemde 2020'de geçerli olacak asgari ücretin olduğunu belirterek, "Bir kişinin yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Arkadaşlarımız bu rakamın üstünde pazarlık yapacaklar. Bu rakamın altında bir şey olursa konuşmayız" dedi.TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, gündemde 2020'de geçerli olacak asgari ücretin olduğunu belirterek, "Bir kişinin yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Arkadaşlarımız bu rakamın üstünde pazarlık yapacaklar. Bu rakamın altında bir şey olursa konuşmayız" dedi. Türkİş'in 23. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Atalay, kıdem tazminatı uygulamasını geriye götürecek bir düzenlemeyi kabul etmeyeceklerini ifade ederek, "Kıdem tazminatı almayanlar var, bunu düzeltecek her düzenlemeye katkı yaparız" diye konuştu.
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