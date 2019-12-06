06 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Sigortaya yeni altyapı geldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.12.2019
SİGORTAYA YENİ ALTYAPI GELDİ

Sektörde faaliyet gösteren 60'ın üzerinde şirketin sigortacılık verisini bünyesinde barındıran Bilgi ve (SBM), Turkcell ile işbirliği yaptı.

Sektörde faaliyet gösteren 60'ın üzerinde şirketin sigortacılık verisini bünyesinde barındıran Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Turkcell ile işbirliği yaptı. Bu sayede sigortacılık sektörünün gerçekleştirdiği tüm işlemler Turkcell dijital altyapısı üzerinden yapılacak. SMB Genel Müdürü Murat Hakseven, "Hizmetlerimizi Turkcell'in bize sunduğu imkanlar üzerinden gerçekleştirerek işlemlerimizi güvence altına alıyoruz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN