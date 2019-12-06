1 milyar dolarlık buluşma!
Giriş Tarihi: 06.12.2019
1 milyar dolarlık iş hacmi hedefiyle düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Hazine Bakan Yardımcısı Nebati, ‘yüzde 5 büyüme’ mesajı verirken, Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay da ‘Yeni dünya düzeni Türkiye için çok büyük fırsatlar sunuyor’ açıklaması yaptı.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Girişimci ve İş Adamları Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Cool Reklam işbirliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi, dün 10 ülkeden 500 iş insanının katılımıyla gerçekleştirildi. 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefiyle Çırağan Sarayı'nda düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, uluslararası kuruluşların Türkiye'nin 2020'ye ilişkin büyüme beklentisinin yüzde 3 olduğunu belirterek, "Ancak bizim hedefimiz yüzde 5. Uluslararası kuruluşların birçoğunun da önümüzdeki yıl büyüme rakamlarını tekrar düzenleyeceğine dair inancım çok yüksek" dedi.
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da Türkiye'nin ekonomik açıdan çok büyük potansiyel taşıdığını belirtti. Türkiye'nin önünde duran avantajlardan bahseden Turagay, "Yeni dünya düzeni dünya için tehdit oluşturuyor olabilir ancak Türkiye için çok büyük fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları çok rahatlıkla değerlendirebilecek potansiyele ve güce sahibiz" diye konuştu.
ÇÖZÜM YENİLENEBİLİR ENERJİ
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, zirvedeki konuşmasında, "İklim değişikliğiyle ilgili mücadelede en güçlü ve kısa vadeli yönetilebilir çözümün yenilenebilir enerjiye geçmek ve bu üretimi artırmak olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de bu alanda son dönemde yapılan çalışmalar umut verici ve çok önemlidir" dedi.
HER YERE AYAK BASIYORUZ
TİM Başkanı İsmail Gülle, küresel ticareti etkileyen olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin 10 ayda ihracatta yüzde 2.6'lık artış yakaladığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Büyümede, üretimde, ihracatta yakaladığımız başarıyı, hizmetlerde de sürdürüyoruz. 223 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiriyor, her yere ayak basıyoruz."
MEDYA KONUŞULDU
İstanbul Ekonomi Zirvesi kapsamında yapılan Yeni Dünya Düzeninde Medya konulu panelde ekonomi gazeteciliği ve sosyal medya konuşuldu. Moderatörlüğünü Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yaptığı panele; Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay, EGD Başkanı Celal Toprak, Prof. Elif Hobikoğlu ve yapımcı Fatih Aksoy katıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı
- Sigortaya yeni altyapı geldi
- Esnafa koruma kalkanı modeli
- Dışa açılmak kolaylaşıyor
- 4.1 milyar liralık yatırım desteklenecek
- Konut kredisi oranları ne kadar?
- Erkekler de o maaşı alabilir! Çalışmak ve emekli olmak engel değil!
- ‘2.578 TL’nin altı olmasın’
- Emekli maaşları böyle artacak!
- Merkez 2020 rotasını çizdi
Daha Fazla Gör
- Sağlık Bakanlığı 7 bin 525 personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı hemşire alımı başvuru şartları nelerdir?
- Jandarma uzman erbaş alımı 4. grup çağrısı yapıldı mı? Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?
- 5 Aralık Masterchef Türkiye’de dokunulmazlık kim kazandı? Masterchef Türkiye eleme adayları kim?
- Masterchef Güzide’nin evi nerede? Masterchef Güzide’nin eşi kimdir, ne iş yapıyor?
- 6 Aralık Cuma Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi? Kahramanmaraş kar tatili hangi ilçelerde?
- Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm tek parça izle! Çukurova 47. bölüm izle! - ATV
- Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 6 Aralık Kayseri kar tatili var mı? Kayseri Valiliği…
- 6 Aralık Cuma kar tatili olan iller hangileri? Yarın okullar tatil mi? Valilik MEB kararları…
- 6 Aralık Malatya’da okullar tatil mi? Malatya’da yarın okullar tatil mi Valilik MEB açıklaması!
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Cambridge Camisi'nin açılış töreninde önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan veto etmişti! Termik santrallere filtre takılmasına erteleme yok
- Aşkını ilanla duyuran kişi merak konusu oldu