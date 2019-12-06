Esnafa koruma kalkanı modeli

Ekonomi yönetimi, zincir mağazalarla rekabette zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek 'Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi' modelini şekillendirdi.

yönetimi, zincir mağazalarla rekabette zorlanan' modelini şekillendirdi. Cumhurbaşkanlığı'na sunulan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı ile atılacak adımlarla hem milyonlarcahem de kooperatifler ekonomik kalkınma ve istihdama da katkı sağlayacak.