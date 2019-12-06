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Merkez Bankası 2020 rotasını çizdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.12.2019
MERKEZ 2020 ROTASINI ÇİZDİ

Merkez , 2020'ye ilişkin para ve kur politikasını açıklarken, fiyat istikrarının sağlanması için eldeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edileceğini vurguladı.

Merkez Bankası, 2020'ye ilişkin para ve kur politikasını açıklarken, fiyat istikrarının sağlanması için eldeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edileceğini vurguladı. Banka, fiyat istikrarını tamamlayıcı bir unsur olan finansal istikrarı da gözetmeye devam edeceğini, enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerin tamamını dikkate alan 'veri odaklı bir yaklaşım' ile hareket edeceğini açıkladı.

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