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Ucuz gıda için kooperatif

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.12.2019
UCUZ GIDA İÇİN KOOPERATİF

, gıda enflasyonunun önlenmesi için önemli bir yasa teklifi hazırlığına başladı. Teklif kapsamında üretici kooperatifleri baştan sona yenilenecek. Hem üretici hem de tüketicinin kazanacağı yeni bir modele geçilecek.

AK Parti, gıda enflasyonunun önlenmesi için önemli bir yasa teklifi hazırlığına başladı. Teklif kapsamında üretici kooperatifleri baştan sona yenilenecek. Hem üretici hem de tüketicinin kazanacağı yeni bir modele geçilecek. Aracılar aradan çıkacağı için gıda fiyatlarında düşmeler olacak. Gıda spekülatörleri de engellenecek.

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