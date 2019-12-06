Ucuz gıda için kooperatif

AK Parti, gıda enflasyonunun önlenmesi için önemli bir yasa teklifi hazırlığına başladı. Teklif kapsamında üretici kooperatifleri baştan sona yenilenecek. Hem üretici hem de tüketicinin kazanacağı yeni bir modele geçilecek.

, gıda enflasyonunun önlenmesi için önemli bir yasa teklifi hazırlığına başladı. Teklif kapsamında. Hem üretici hem de tüketicinin kazanacağı yeni bir modele geçilecek. Aracılar aradan çıkacağı içinolacak. Gıda spekülatörleri de engellenecek.