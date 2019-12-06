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İstanbul Havalimanı’na SKY Team’den övgü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.12.2019
İSTANBUL HAVALİMANI’NA SKY TEAM’DEN ÖVGÜ

Yılda 676 milyondan fazla yolcu taşıyan 19 havayolunu bünyesinde bulunduran havayolu ittifakı , 'nda özel yolcu salonu açtı. SKY Team 'su , mimarisi ve atmosferi ile Havalimanı'nı 'muhteşem' olarak nitelendirdi.

Yılda 676 milyondan fazla yolcu taşıyan 19 havayolunu bünyesinde bulunduran havayolu ittifakı SKY Team, İstanbul Havalimanı'nda özel yolcu salonu açtı. SKY Team CEO'su Kristin Colvile, mimarisi ve atmosferi ile İstanbul Havalimanı'nı 'muhteşem' olarak nitelendirdi.

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