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D&R çocukları kitapla buluşturacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.12.2019
D&R ÇOCUKLARI KİTAPLA BULUŞTURACAK

D&R'ın Tüm ile yaptığı işbirliği kapsamında yüzlerce öğrenci kitapla buluşacak. 81 İl kapsamında yarın 'ın Kozluk ve öğrencilerine D&R'ın sponsorluğunda kitap dağıtımı yapılacak.

D&R'ın Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği ile yaptığı işbirliği kapsamında yüzlerce öğrenci kitapla buluşacak. 81 İl 81 Hayal Projesi kapsamında yarın 'ın Kozluk ve öğrencilerine D&R'ın sponsorluğunda kitap dağıtımı yapılacak.

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