Devletten çift maaş
Giriş Tarihi: 06.12.2019
Sosyal güvenlik mevzuatımız vefat eden sigortalıların geride kalan eş ve çocuklarını koruyan düzenlemeler içeriyor. Eşi vefat eden kişinin erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın belli şartlarda maaş hakkı var. Peki o şartlar neler? Detaylar haberimizde...Sosyal güvenlik mevzuatımız vefat eden sigortalıların geride kalan eş ve çocuklarını koruyan düzenlemeler içeriyor. Eşi vefat eden kişinin erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın belli şartlarda maaş hakkı var. Kocası ölen kadına; kocasının sigortalılık süresi uygunsa, kadının geliri olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanıyor. Yetim kalan kız çocuklarına evlenmedikleri ve çalışmadıkları sürece, erkek çocuklara da öğrenci oldukları sürece (25 yaşa kadar) maaş ödeniyor. En çok merak edilen mesele, bir kadının hem ölen kocasından hem de ölen babasından iki maaş alıp alamayacağı. Bu durum 2008 yılı öncesinde farklı kurumlar olmak şartıyla geçerli oluyordu. Ancak 2008'de çift maaşın önü kapandı. Yine de ölüm tarihine göre bazı durumlarda çift maaş ödeniyor. Dul maaşında, 01.10.2008'den sonra Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı'na tabi olanlar için 1800 gün, SSK'ya bağlı olanlar için ise 900 gün prim ödeme aranıyor. İşte çift maaş imkanı sunan ve sunmayan durumlar:
Kocası ölen bir kadın eğer emekli ise hem kendi emekli maaşını hem de kocasından kalan maaşı alabiliyor. Çalışırsa da maaşı kesilmiyor. Yani çift maaş alabiliyor.
Kız çocuk çalışmıyorsa, ölen annebabasından aylık alıyor.
Kız çocuk çalışmaya başlarsa, SSK ya da Bağ- Kur'dan bağlanan aylık kesiliyor.
Emekli Sandığı'ndan bağlanan aylık ise kız çocuğu SSK'lı ya da Bağ- Kur'lu olarak çalışıyorsa, kesilmiyor. Memur olursa kesiliyor.
Çalışmayan bekar kız çocuğunun da çift maaş alma imkanı var.
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