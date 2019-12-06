4.1 milyar liralık yatırım desteklenecek
Giriş Tarihi: 06.12.2019
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleme Programı kapsamında, 2020'de toplam 4.1 milyar liralık yatırım desteklenecek, 16 bin istihdam sağlanacak.Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleme Programı kapsamında, 2020'de toplam 4.1 milyar liralık yatırım desteklenecek, 16 bin istihdam sağlanacak. Bakanlık'ın 2020 için bütçe teklifi 40.3 milyar lira olurken; bütçenin yüzde 54.5'ini oluşturan 21 milyar 968 milyon lira, tarımsal desteklemeler için kullanılacak. Tarıma dayalı sanayi bölgeleri artırılarak, sanayi üretimine katkı verilecek. Örtü altı üretimde yeni teknolojilerin uygulanması teşvik edilecek. Ar-Ge'ye 27 milyon lira uluslararası finansman sağlanacak. Özel sektöre Ar-Ge Destek Programı kapsamında, 21.4 milyon lira destek verilecek.
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