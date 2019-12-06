06 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Dışa açılmak kolaylaşıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.12.2019
DIŞA AÇILMAK KOLAYLAŞIYOR

potansiyeli taşıyan ve işini uluslararası pazarlarda büyütmek isteyen girişimcilerin, alanında uzman kişilerin bilgi ve deneyimlerinden faydalanabilmeleri amacıyla tarafından geliştirilen programı hayata geçirildi. , "Export Akademi projemiz kapsamında yapacağımız çalışmaları özetlemek gerekirse; her ilimizde ihracat yapmaya istekli, potansiyeli olan girişimcilerimizi 50-60 kişilik gruplar halinde bir araya getireceğiz. Belki bunları daha sonra 8-10 kişiye düşüreceğiz. İhracatta başarıya ulaşmış girişimcilerimiz ile firma sahiplerimiz gelip tecrübe paylaşımında bulunacaklar" diye konuştu.

İhracat potansiyeli taşıyan ve işini uluslararası pazarlarda büyütmek isteyen girişimcilerin, alanında uzman kişilerin bilgi ve deneyimlerinden faydalanabilmeleri amacıyla tarafından geliştirilen Export Akademi programı hayata geçirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, " projemiz kapsamında yapacağımız çalışmaları özetlemek gerekirse; her ilimizde yapmaya istekli, potansiyeli olan girişimcilerimizi 50-60 kişilik gruplar halinde bir araya getireceğiz. Belki bunları daha sonra 8-10 kişiye düşüreceğiz. İhracatta başarıya ulaşmış girişimcilerimiz ile firma sahiplerimiz gelip tecrübe paylaşımında bulunacaklar" diye konuştu. UPS Genel Müdürü Burak Kılıç da "Her ildeki 'lere ulaşmak için yola çıkıyoruz. Amacımız gençleri ve kadınları e-ihracat için cesaretlendirmek" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN