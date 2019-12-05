05 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Yeni fastPay vitrinde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.12.2019
YENİ FASTPAY VİTRİNDE

'ın, hayata geçirdiği ve 2.7 milyon kullanıcısının yanı sıra 40 bin üye işyeri ile dijital cüzdanı konumunda bulunan fastPay yenilendi. fastPay kullanıcıları böylece, uygulamaya artık kartını da yükleyerek fastPay bakiyesine para aktarabilecek ve hiçbir masraf ödemeden ulaşım kartını yükleyebilecek, faturalarını ödeyebilecek, 7/24 para gönderebilecek ve QR kodla ödeme özelliklerinden faydalanabilecek.

Denizbank'ın, hayata geçirdiği ve 2.7 milyon kullanıcısının yanı sıra 40 bin üye işyeri ile dijital cüzdanı konumunda bulunan fastPay yenilendi. fastPay kullanıcıları böylece, uygulamaya artık kartını da yükleyerek fastPay bakiyesine para aktarabilecek ve hiçbir masraf ödemeden ulaşım kartını yükleyebilecek, faturalarını ödeyebilecek, 7/24 para gönderebilecek ve QR kodla ödeme özelliklerinden faydalanabilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN