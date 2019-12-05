05 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Gümrüklerde ‘ortak POS’

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.12.2019
GÜMRÜKLERDE ‘ORTAK POS’

Hazine ve ile koordinatörlüğünde ve kamu bankalarının katılımıyla yürütülen proje kapsamında, gümrük kapılarındaki kamu tahsilatlarında ortak uygulaması hayata geçirilecek. Pilot uygulamaya, dün 'nde başlandı.

Hazine ve ile koordinatörlüğünde ve kamu bankalarının katılımıyla yürütülen proje kapsamında, gümrük kapılarındaki kamu tahsilatlarında ortak POS uygulaması hayata geçirilecek. Pilot uygulamaya, dün Esenboğa Gümrük Müdürlüğü'nde başlandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN