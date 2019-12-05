Gümrüklerde ‘ortak POS’
Giriş Tarihi: 05.12.2019
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve kamu bankalarının katılımıyla yürütülen proje kapsamında, gümrük kapılarındaki kamu tahsilatlarında ortak POS uygulaması hayata geçirilecek. Pilot uygulamaya, dün Esenboğa Gümrük Müdürlüğü'nde başlandı.Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve kamu bankalarının katılımıyla yürütülen proje kapsamında, gümrük kapılarındaki kamu tahsilatlarında ortak POS uygulaması hayata geçirilecek. Pilot uygulamaya, dün Esenboğa Gümrük Müdürlüğü'nde başlandı.
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