İş dünyası umutlu
Giriş Tarihi: 05.12.2019
İş dünyası 2020 yılından daha da umutlu. TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan, ekonominin yeniden büyüme sürecine girdiğini belirtirken; TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski de ekonomide toparlanma başladığını söyledi.İş dünyası 2020 yılından daha da umutlu. TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan, ekonominin yeniden büyüme sürecine girdiğini belirtirken; TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski de ekonomide toparlanma başladığını söyledi. Bosch Türkiye Başkanı Steven Young ise "Bu yıl Bosch olarak iki haneli büyüyeceğiz" derken, Yaşar Holding Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, "Son 2 sene biraz daha zordu. 2020 yılı biraz daha iyi olacak inşallah" ifadesini kullandı.
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