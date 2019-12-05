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İş dünyası umutlu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.12.2019
İŞ DÜNYASI UMUTLU

İş dünyası 2020 yılından daha da umutlu. YİK Başkanı , ekonominin yeniden büyüme sürecine girdiğini belirtirken; TÜSİAD Başkanı de ekonomide toparlanma başladığını söyledi.

İş dünyası 2020 yılından daha da umutlu. TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan, ekonominin yeniden büyüme sürecine girdiğini belirtirken; TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski de ekonomide toparlanma başladığını söyledi. Bosch Başkanı Steven Young ise "Bu yıl Bosch olarak iki haneli büyüyeceğiz" derken, Yaşar Holding Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, "Son 2 sene biraz daha zordu. 2020 yılı biraz daha iyi olacak inşallah" ifadesini kullandı.

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