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VakıfBank güçlenecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.12.2019
VAKIFBANK GÜÇLENECEK

, 'ndeki yüzde 58.51'lik hissesinin Hazine'ye devrine ilişkin sürecin Cumhurbaşkanı kararının yürürlüğe girmesiyle başladığını duyurarak, "Devir işlemi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün asli faaliyetlerini daha etkin yerine getirebilmesi için belirli ve sürekli bir gelir kaynağına sahip olması ve aynı zamanda bankamızın sermaye yapısının güçlendirilmesi amaçlanmıştır" açıklamasını yaptı.

Vakıfbank, 'ndeki yüzde 58.51'lik hissesinin Hazine'ye devrine ilişkin sürecin Cumhurbaşkanı kararının yürürlüğe girmesiyle başladığını duyurarak, "Devir işlemi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün asli faaliyetlerini daha etkin yerine getirebilmesi için belirli ve sürekli bir gelir kaynağına sahip olması ve aynı zamanda bankamızın sermaye yapısının güçlendirilmesi amaçlanmıştır" açıklamasını yaptı.

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