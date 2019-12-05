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Türkiye savunmada hedef büyülttü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
TÜRKİYE SAVUNMADA HEDEF BÜYÜLTTÜ

2019-2023 Dönemi Stratejik Planı'na göre 2023'te sanayisindeki yerlilik oranı yüzde 75'e çıkarılacak.

Buna göre ve güvenlik güçlerinin sürpriz etkisi yaratacak kabiliyetler kazanması amacıyla "İnsansız, Otonom ve Projeleri", "Yeni Nesil Silah Sistemleri", "Nesnelerin İnterneti Askeri Uygulamalar" ile " ve Uzay Teknolojileri" başlıklarında çalışmalar yürütülecek.

'ler dahil tüm savunma sanayisi firmalarına finansal destek sağlanacak.

Ülke/proje bazlı stratejileri doğrultusunda yeni finansal modeller oluşturularak ve mevcut off-set uygulamalarının ihracata uyarlanması sağlanarak her yıl en az 2'şer ihracat sözleşmesi imzalanacak.

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