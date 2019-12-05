Türkiye savunmada hedef büyülttü

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı'na göre 2023'te savunma sanayisindeki yerlilik oranı yüzde 75'e çıkarılacak.

Buna göre savunma ve güvenlik güçlerinin sürpriz etkisi yaratacak kabiliyetler kazanması amacıyla "İnsansız, Otonom ve Yapay Zeka Projeleri", "Yeni Nesil Silah Sistemleri", "Nesnelerin İnterneti Askeri Uygulamalar" ile "Siber Güvenlik ve Uzay Teknolojileri" başlıklarında çalışmalar yürütülecek.

KOBİ'ler dahil tüm savunma sanayisi firmalarına finansal destek sağlanacak.

Ülke/proje bazlı ihracat stratejileri doğrultusunda yeni finansal modeller oluşturularak ve mevcut off-set uygulamalarının ihracata uyarlanması sağlanarak her yıl en az 2'şer ihracat sözleşmesi imzalanacak.