Son dakika: Merkez Bankası, 2020 para ve kur politikasını açıkladı
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
Merkez Bankası 2020 para ve kur politikası açıklandı. Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecek. Bunun yanı sıra eğer kurda sağlıksız fiyat oluşumları gözlenirse ihaleler yoluyla veya doğrudan müdahale edilecek.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından yapılan açıklamada, "Banka, 2020'de fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edecektir. Para Politikası Kurulu, 2020'de önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda 12 toplantı yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Banka, 2020'de zorunlu karşılık uygulamasını temel para politikası aracı olan kısa vadeli faiz politikasını destekleyici ve ince ayar bir araç olarak etkin ve esnek şekilde kullanmaya devam edecektir."
MERKEZ BANKASI 2020 YILINA İLİŞKİN PARA VE KUR POLİTİKASI METNİNİ YAYIMLADI. TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN...
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