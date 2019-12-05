Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı! Müteahhitler 9 sınıfta gruplandırılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, ‘Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik’ mart ayında Resmi Gazete’de yayımlanmış, yürürlüğe girmişti. Artık her isteyenin istediği yapı işine girmesine engel olacak yönetmelik ile müteahhitler sınıflandırılıyor.

Belgesi olmayan müteahhit hiçbir yapı işinde bulunamayacak. Bu kapsamda firmalar da arka arkaya başvurular��nı yaparak belgelerini almaya başladı.