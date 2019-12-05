Turizm zirvesi
Giriş Tarihi: 05.12.2019
Türkiye'nin ilk milli ekonomi kanalı APara'nın düzenlediği 'Para Sohbetleri'ne Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuk oldu. Bakan Ersoy, APara Genel Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde projelerini anlatıp sektör temsilcilerinin sorularını cevapladı.Türkiye'nin ilk milli ekonomi kanalı APara'nın düzenlediği 'Para Sohbetleri'ne Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuk oldu. Bakan Ersoy, APara Genel Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde projelerini anlatıp sektör temsilcilerinin sorularını cevapladı. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güçlü ekonomi kanalı APara TV'nin düzenlediği 'Para Sohbetleri'nde iş dünyamızın değerli temsilcileriyle bir araya geldik. Çalışmalarımızı ve hedeflerimizi anlattık. APara TV ailesine ve Özlem Doğaner'e teşekkür ederim" dedi.
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