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Doğa isyanı! 3 aydır maaşlar ödenmiyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.12.2019
DOĞA İSYANI!

Yaklaşık bir yıldır ekonomik sıkıntılar içinde olan ve satılması planlanan 'nde aylardır maaş alamayan öğretmenler ders boykotu yapmaya başladı.

Yaklaşık bir yıldır ekonomik sıkıntılar içinde olan ve satılması planlanan Doğa Koleji'nde aylardır maaş alamayan öğretmenler ders boykotu yapmaya başladı. Öğretmenler tüm alacakları ödenene kadar derslere girmeyeceklerini açıkladı. Okul yönetiminin yaşananlara sessiz kalmasına öfkelenen veliler de öğretmenlerin boykotuna destek verdi. Öğretmenler, okulların önünde açıklama yaparak durumlarını anlattı.

SATIŞTA SONA GELİNDİ
Uzun süredir satışı gündemde olan okulun Genel Müdürü Ali Rıza Lüle ise personele şu açıklamayı gönderdi: "Kurumumuzun bu sancılı süreçten çıkması adına yapılan görüşmelerde sona gelinmiştir. Kısa sürede resmi açıklama yapılacaktır."



'ni 2016 yılında Metal Yapı Konut'un sahibi Ömer Saçaklıoğlu almıştı. genelinde 123 kampüsü bulunan Doğa Koleji'nin sahipleri hakkında Temmuz 'da icra takibi başlatıldı. Üç ayrı icra takibinin tutarı 240 milyon lira seviyesindeydi.

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