Bakan Pekcan: Perakendeci esnafın maliyetini düşürecek yeni model oluşturuldu
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk." dedi.
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